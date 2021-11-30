РЕН ТВ – Онлайн прямой эфир
РЕН ТВ – круглосуточный российский федеральный телеканал, основанный в 1991 году для создания телепередач для ОРТ. Ключевые фигуры телеканала РЕН ТВ - это А. М. Кабаева - председатель совета директоров и С. Е. Баланова - генеральный директор.
Основу вещания РЕН ТВ составляют новостные и развлекательные передачи. В 2021 году, в программу передач РЕН ТВ вошли спортивные трансляции боев по боксу, ММА и UFC, был организован целый "Бойцовский клуб РЕН ТВ!", где в прямом эфире, телеканал показывает самые важные и интересные бойцовские события, наслаждаемся!
РЕН ТВ прямой эфир
РЕН ТВ: проекты и сериалы
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