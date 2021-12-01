Матч! Страна прямой эфир

Матч! Страна – круглосуточный российский телеканал, начавший свое вещание в 2009 году, ранее под названием название Матч! Наш Спорт. С 2019 года, канал получил новое имя – Матч! Страна.

Основу вещания Матч! Страна составляют спортивные трансляции популярных видов спорта, таких как волейбол, баскетбол, художественная гимнастика и фигурное катание, смешанные единоборства, гандбол, футбол. В программу передач Матч! Страна, так же входят и редкие виды спорта, такие как сноубординг, шахматы, мини-футбол и кибатлон.

Матч! Страна прямая трансляция



Матч! Страна: трансляции в записи

