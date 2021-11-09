Bellator 271 смотреть онлайн

В ночь с 12 на 13 ноября 2021 года в Холливуде, США, проходил турнир Bellator 271 Киборг vs Кавана.

В главном поединке события, состоялся титульный бой, - за пояс чемпионки Bellator в полулегком весе: Кристина «Киборг» Джустино (24-2) из Бразилии сразится с Шинейд Кавана (7-4) из Ирландии.

Кард Bellator 271 Cyborg vs. Kavanagh:

Основной кард
Кристина «Киборг» Джустино (ч) - Шинейд Кавана
Тайрелл Форун - Линтон Васселл
Джастин Гонсалес - Аарон Пико
Арлин Бленкоу - Пэм Соренсон
Раким Кливленд - Стив Моури

Предварительный кард
Бруна Эллен - Дезире Янез
Роман Фаральдо - Роберт Тернквест
Колтон Хэмм - Коди Лоу
Валери Лореда - Тейлор Тернер
Джордан Ньюман - Шейн О'Ши
Итан Хьюз - Махмуд Себи

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Bellator 271 - прелимы

 

 

 

Кристина Киборг Джустино - Шинейд Кавана

 

 

 

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