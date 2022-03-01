Хоккей КХЛ 2022: Трактор vs. Нефтехимик - трансляция 1/4 финала

1 марта 2022 года в Челябинске, на Ледовой арене "Трактор" пройдет 1-й матч плей-офф - 1/4 финала в конференции Восток. Начало прямого эфира 01.03.2022 в 16:50 по московскому времени.

История личных встреч в пользу Трактора: Всего игр: 62 (+32=0-30), голов: 171:171. По мнению букмекеров, с небольшим перевесом, фаворитом матча является "Трактор". Но в регулярном сезоне 2021-2022 соперники встречались 3 раза, а общий счет встреч 1:2 в пользу Нефтехимика! Поэтому противостояние команд обещает быть жарким и интересным с первого матча.

Главный тренер "Трактора": Анвар Гатиятулин; Главный тренер ХК Нефтехимик: Владимир Крикунов.

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