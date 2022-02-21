Емельяненко – Монсон 2022: прямая трансляция

23 февраля в Москве в спорткомплексе «ЦСКА Арена» пройдет турнир Hardcore FC Россия против США, начало прямого эфира 23.02.2022 в 19-00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой в тяжелом весе: в октогоне встретятся легенда ММА Александр Емельяненко и Джефф Монсон. Бой пройдет по правилам голых кулаков: 3 раунда по 2 минуты.

Александр Емельяненко и Джефф Монсон, 23 февраля проведут второй поединок, первый бой соперников проходил в 2014 году и закончился победой Джеффа Монсона. Двумя годами ранее в 2012 году, американец Джефф Монсон встретился с братом Александра - Федором "Последним императором" Емельяненко, все поединки с участием Джеффа и братьями Емельяненко вызвали огромный интерес.

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Федор Емельяненко - Джефф Монсон / Fedor Emelianenko vs. Jeff Monson

Александр Емельяненко vs. Джефф Монсон /Emelianenko vs. Monson