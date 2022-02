Eagle FC 45 смотреть онлайн

18 февраля 2022 года в столице России - Москве, пройдет турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 45. Начало прямой трансляции 18.02.2022 в 20-00 по московскому времени.

В главном поединке события EFC 45, пройдет бой за титул чемпиона Eagle в полулегком весе: обладатель пояса чемпиона Бусурманкул Абдибаит Уулу из Киргизии сразится с россиянином Расулом Магомедовым (9–3).

В со-главном событии, перспективный боец Георгий Шахрурамазанов (10–1) встретится в октагоне с опытным Романом Авдалом (15–11).

ФайтКард Eagle FC 45:

Бусурманкул Абдибаит Уулу (14–3–1) vs. Расул Магомедов (9–3)

Георгий Шахрурамазанов (10–1) vs. Роман Авдал (15–11)

Динислам Камавов (12–1–2) vs. Рамин Султанов (6–0)

Жора Айвазян (12–1) vs. Юсуп-Хаджи Зубариев (7–2)

Денис Измоденов (10–8–2) vs. Михаил Дорошенко (9–1–1)

Хаял Искандеров (8–7) vs. Узаир Абдураков (14–1–1)

Хуссейн Бахш Сафари (7–1) vs. Ренат Ондар (7–3)

Абдурахман Гитиновасов (8–1) vs. Александр Деркач (11–4)

Шарапудин Магомедов (4–1) vs. Рашид Курбанов (3–0)

Предлагаем вашему вниманию:

Герги Шахрурамазанов vs Расул Магомедов - видео



Eagle FC 45: промо турнира