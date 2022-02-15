ОИ-2022 хоккей: Россия vs. Дания - трансляция 1/4 финала

В 9:00 по московскому времени, 16 февраля 2022 года, на Олимпийских играх 2022 в Пекине, пройдет четвертьфинальный матч мужских хоккейных сборных России и Дании.

Сборная России по руководством Алексей Жамнова, прошла в 1/4 финала с 1 места в своей группе B, имея 2 победы и 1 поражение.

Сборная Дании получила путевку в четвертьфинал Олимпийских игр 2022, в трудной борьбе в стыковом матче обыграв команду Латвии 3:2.

Определились пары других четвертьфиналов: США - Словакия; Швеция - Канада, сборная Финляндия сыграет с победителем матча Чехия – Швейцария.

Предлагаем вашему вниманию, первый матч соперников на групповом этапе:

ОИ-2022 хоккей: Россия vs. Дания



Россия vs. Чехия: ОИ-2022 - видео

