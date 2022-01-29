Медведев vs. Надаль: Австралия 2022 - смотреть онлайн

30 января 2022 года в Мельбурне, состоится финал Australian Open 2022, начало матча 30.01.2022 в 11-30 мск, ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала.

В решающем матче турнира с призовым фондом в $ 54 000 000, встречаются фавориты турнира: россиянин Даниил Медведев и Рафаэль Надаль из Испании. Напомним, к турниру Australian Open 2022 не допустили Новака Джоковича из-за отсутствия вакцинации от COVID-19.

Даниил Медведев в четвертый раз играет в финале "Большого шлема" и имеет все шансы стать 1-й ракеткой мира!

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