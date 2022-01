Bellator 273 смотреть онлайн

С 29 на 30 января 2022 года, в Фениксе (США) состоится турнир Bellator 273: Bader vs. Moldavsky, начало события 30.01.2022 в 03-30 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира.

Главным поединком Bellator 273 станет титульный бой в тяжелом весе: обладатель пояса чемпиона - американец Райан Бейдер (28-7 1) сразится с россиянином Валентином Молдавским (11-1).

В со-главном событии пройдет бой в легком весе (70,3 кг), россиянин Ислам Мамедов (20-2) встретится в октагоне с известным американцем - Бенсоном Хендерсоном (28-11).



Файткард Bellator 273:

Основной кард

Райан Бейдер vs. Валентин Молдавский

Бенсон Хендерсон vs. Ислам Мамедов

Генри Корралес vs. Эйден Ли Сабах

Хомаси vs. Джалил Уиллис

Предварительный кард

Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола

Крис Гонсалес – Саад Авад

Дуэйн Джонсон – Далтон Роста Бен

Пэрриш – Салливан Коули

Лукас Бреннан — Бен Луго Никита

Михайлов – Блэйн Шатт





Предлагаем вашему вниманию:

Брутальные добивания от бойцов Bellator 273

Валентин Молдавский - Линтон Васселл