Bellator 273 смотреть онлайн
С 29 на 30 января 2022 года, в Фениксе (США) состоится турнир Bellator 273: Bader vs. Moldavsky, начало события 30.01.2022 в 03-30 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира.
Главным поединком Bellator 273 станет титульный бой в тяжелом весе: обладатель пояса чемпиона - американец Райан Бейдер (28-7 1) сразится с россиянином Валентином Молдавским (11-1).
В со-главном событии пройдет бой в легком весе (70,3 кг), россиянин Ислам Мамедов (20-2) встретится в октагоне с известным американцем - Бенсоном Хендерсоном (28-11).
Файткард Bellator 273:
Основной кард
Райан Бейдер vs. Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон vs. Ислам Мамедов
Генри Корралес vs. Эйден Ли Сабах
Хомаси vs. Джалил Уиллис
Предварительный кард
Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола
Крис Гонсалес – Саад Авад
Дуэйн Джонсон – Далтон Роста Бен
Пэрриш – Салливан Коули
Лукас Бреннан — Бен Луго Никита
Михайлов – Блэйн Шатт
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Брутальные добивания от бойцов Bellator 273
Валентин Молдавский - Линтон Васселл