Медведев vs Циципас: смотреть онлайн 28 января

28 января 2022 года в Мельбурне, Австралия, состоится полуфинальный матч Australian Open 2022, между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом, начало матча 28.01.2022 в 11-30 по московскому времени, ссылки смотрите незадолго до начала события.

В первом турнире "Большого шлема" 2022 года - Australian Open 2022, путь к матчу 1/2 финала Даниила Медведева был не легким: В четвертьфинале Даниил Медведев сражался 4 часа и 42 минуты с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты 1/4 финала Australian Open 2022, турнира с призовым фондом $54 000 000.

Медведев – Оже-Альяссим | Australian Open 2022 - видео

Медведев – Кресси | Australian Open 2022 - видео