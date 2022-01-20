UFC 270 смотреть онлайн прямой эфир
В ночь с 22 на 23 января 2022 года, на арене Хонда-центр в Анахайме (США), пройдет турнир UFC 270: Ngannou vs. Gane, начало турнира 23.01.22 в 02:00 по московскому времени.
В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпина UFC в тяжелом весе: чемпион, франко-камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) по прозвищу "Хищник", защищает титул от временного чемпиона, не имеющего поражений француза Сирила Гана (10-0) по прозвищу "Хороший парень".
В основном карде выступит Саид Нурмагомедов (14-2), брат Хабиба Нурмагомедова, ранее заявленный опытный Алексей Олейник (59-16-1) снялся с турнира по медицинским показаниям.
В со-главном событии UFC 270, пройдет титульный бой в наилегчайшем весе: обладатель пояса чемпиона - мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) сразится с бразильцем Дейвисон Фигейреду (20-2-1).
Кард / бои UFC 270 Ngannou vs Gane:
Главный кард
Фрэнсис Нганну – Сирил Ган
Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо
Мишель Перейра – Андрэ Фиальо
Коди Стэменн – Саид Нурмагомедов
Родолфо Виейра – Веллингтон Турман
Предварительный кард
Раони Барселос – Виктор Генри
Илия Топурия – Чарльз Жорден
Майкл Моралес – Тревин Джайлс
Пэт Родригез – Джек Делла
Тони Грейвэли – Саймон Оливейра
Сильвана Хуарез – Ванесса Демопулос
Мэтт Фревола – Хенаро Вальдез
Кей Хэнсен – Жасмин Джасдавидиус
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Фрэнсис Нганну vs Стипе Миочич 2