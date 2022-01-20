UFC 270 смотреть онлайн прямой эфир

В ночь с 22 на 23 января 2022 года, на арене Хонда-центр в Анахайме (США), пройдет турнир UFC 270: Ngannou vs. Gane, начало турнира 23.01.22 в 02:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпина UFC в тяжелом весе: чемпион, франко-камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) по прозвищу "Хищник", защищает титул от временного чемпиона, не имеющего поражений француза Сирила Гана (10-0) по прозвищу "Хороший парень".

В основном карде выступит Саид Нурмагомедов (14-2), брат Хабиба Нурмагомедова, ранее заявленный опытный Алексей Олейник (59-16-1) снялся с турнира по медицинским показаниям.

В со-главном событии UFC 270, пройдет титульный бой в наилегчайшем весе: обладатель пояса чемпиона - мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) сразится с бразильцем Дейвисон Фигейреду (20-2-1).

Кард / бои UFC 270 Ngannou vs Gane:

Главный кард

Фрэнсис Нганну – Сирил Ган

Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо

Мишель Перейра – Андрэ Фиальо

Коди Стэменн – Саид Нурмагомедов

Родолфо Виейра – Веллингтон Турман

Предварительный кард

Раони Барселос – Виктор Генри

Илия Топурия – Чарльз Жорден

Майкл Моралес – Тревин Джайлс

Пэт Родригез – Джек Делла

Тони Грейвэли – Саймон Оливейра

Сильвана Хуарез – Ванесса Демопулос

Мэтт Фревола – Хенаро Вальдез

Кей Хэнсен – Жасмин Джасдавидиус





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