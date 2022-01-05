Теннис Кубок АТР 2022 полуфинал: Испания - Польша

7 января 2022 года, в матче 1/2 финала Кубка АТР 2022, проходящим в Сиднее, пройдет матч сборных Испании и Польши, начало прямого эфира 07.01.2022 в 09:30 по московскому времени.

Сморите полуфинальный матч Испания - Польша в прямом эфире и в записи!

В втором матче 1/2 финала Кубка АТР 2022, турнира с призовым фондом $10 000 000, сборная России играет со сборной Канады.

Сборная России - победитель ATP Cup 2021, но из-за изоляции в 2022 году, российская сборная выступает в следующем составе: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский, Александр Шевченко.

Теннис Кубок АТР 2022 - смотреть онлайн



Теннис ATP Cup 2022: Испания - Польша: трансляция