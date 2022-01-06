В ночь с 7 на 8 января 2022 года, в матче 1/2 финала ATP Cup 2022, проходящим в Сиднее (Австралия), сборная России играет со сборной Канады. Сморите полуфинальный матч Россия - Канада в прямом эфире и в записи!

До выхода в 1/2 финала ATP Cup 2022, турнира с призовым фондом $10 000 000, россияне переиграли команду Италии, со счетом 2:1, канадцы досрочно победили сборную Германии 2:0.

В первом полуфинале Кубка АТР 2022, играют сборные Польши и Испании, финал состоится 9 января 2022 года.

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Теннис ATP Cup 2022: Россия - Канада: трансляция