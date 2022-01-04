UFC Fight Night 200 Каттар - Чикадзе: кард, дата, трансляция
В ночь с 15 на 16 января 2022 года, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze, еще известный как UFC on ESPN+ 58. Начало турнира 16.01.22 в 03:00 по московскому времени.
В главном поединке события, пройдет бой в полулегком весе: американец Келвин Каттар (22-5) сразится с грузинским бойцом, набравшим хорошую форму с 9 победами подряд, - Гига Чикадзе (14-2).
Келвина Каттара и Гига Чикадзе, смело можно назвать топовыми бойцами UFC: Келвин в последнем бою проиграл Максу Холлоуэю, дрался с Забитом Магомедшариповым, в 33 года Каттар имеет 27 боев в UFC. Гига Чикадзе ровесник Келвина Каттара (33 года) в двух последних поединках победил Эдсона Барбоза и Каба Свонсона, обоим бойцам до титульного боя с бразильцем Гловером Тейшейра не хватает 1 шага!
Кард / бои UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze:
Полулегкий вес: Келвин Каттар – Гига Чикадзе
Полусредний вес: Муслим Салихов – Мишель Перейра
Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майя
Наилегчайший вес: Брэндон Ройвэл – Рожерио Бонторин
Тяжелый вес: Чейз Шерман – Джейк Коллье
Средний вес: Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан
Полусредний вес: Курт Макги – Рамиз Брахимай
Наилегчайший вес: Клейдсон Родригес – Заррух Адашев
Полулегкий вес: Билл Алгео – Джоандерсон Са де Брито
Легкий вес: Дакота Буш – Вячеслав Борщев
Легчайший вес: Брайан Келлехер – Сайдиокуб Кахрамонов
Женщины, минимальный вес: Ванесса Демопулос - Сильвана Хуарес
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