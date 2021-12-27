МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Словакия – прямая трансляция

В ночь с 29 на 30 декабря в Канадском Ред-Дир, пройдет матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 30.12.2021 в 00:30 по московскому времени.

Сборная России U20 под руководством главного тренера Сергеея Зубова, проводит третий матч группового этапа МЧМ 2022 в своей группе А со сборной Словакии, видео первого и второго матча со сборными Швеции и Швейцарии смотрите по ссылкам.

Заключительная игра группового этапа: США U20 – Россия U20, стартует 1 января в 05:30 мск, матчи плей-офф начнутся с 2 января 2022 года. Все матчи сборной России, доступны на нашем сайте в прямом эфире!

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МЧМ-2021: Россия – США: лучшие моменты

ЧМ-2021: Словакия - Россия: лучшие моменты