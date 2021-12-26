МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Швейцария – прямая трансляция

В ночь с 27 на 28 декабря в Ред-Дир, Канада, состоится матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 28.12.2021 в 00:30 по московскому времени.

Сборная России U20 с главным тренером Сергеем Зубовым, проводит второй матч группового этапа МЧМ 2022 в своей группе А, первая встреча со сборной Швеции проходила с 26 на 27 декабря. Все матчи сборной России, будут доступны на нашем сайте в прямом эфире!

Следующие матчи группового этапа сборной России U20:

Словакия U20 — Россия U20: 30 декабря 0:30 мск

США U20 — Россия U20: 1 января 5:30 мск

МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Швейцария – прямой эфир

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Россия - Швейцария. Чемпионат мира по хоккею 2021