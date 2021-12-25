МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Швеция – прямая трансляция

В ночь с 26 на 27 декабря в Ред-Дир (Канада) пройдет матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 27.12.2021 в 00:30 по московскому времени.

В группе А, группового этапа МЧМ 2022, сборная России под руководством Сергея Зубова, проводит свой первый матч против команды Швеции. Подробнее о групповом этапе, смотрите по ссылке >>>

Следующие матчи сборной России U20:

Россия U20 — Швейцария U20: 28 декабря 0:30 мск

Словакия U20 — Россия U20: 30 декабря 0:30 мск

США U20 — Россия U20: 1 января 5:30 мск

предлагаем вашему вниманию:

Хоккей Россия vs. Канада – видео матча 24 декабря 2021



Россия - Швеция. Чемпионат мира по хоккею 2021