МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Швеция – прямая трансляция
В ночь с 26 на 27 декабря в Ред-Дир (Канада) пройдет матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 27.12.2021 в 00:30 по московскому времени.
В группе А, группового этапа МЧМ 2022, сборная России под руководством Сергея Зубова, проводит свой первый матч против команды Швеции. Подробнее о групповом этапе, смотрите по ссылке >>>
Следующие матчи сборной России U20:
Россия U20 — Швейцария U20: 28 декабря 0:30 мск
Словакия U20 — Россия U20: 30 декабря 0:30 мск
США U20 — Россия U20: 1 января 5:30 мск
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