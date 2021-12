Hardcore mma 17: Ибрагимов vs Адамов - видео боев

23 декабря лига Hardcore MMA , проводит турнир по смешанным единоборствам, с главным поединком за пояс чемпиона лиги в тяжелом весе Hardcore mma: Хадис Ибрагимов (Россия) 12-4, встретился в октагоне с Хусейном Адамовым (Россия) 10-2. В со-главном событии, россиянин Данила Волков (2-2) сразился с Фархатом Курмангалиевым из Казахстана, смотрите онлай видео боев Hardcore mma 17.

Хадис VS Хусейн. Персидский Дагестанец VS Тарасов. Шовхал VS Косырев

Ковалёв VS Джанго. Полуфиналы гран-при Hardcore 2021