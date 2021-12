21 декабря лига кулачных боев Hardcore Fighting проводит очередной турнир с главным поединком за титул чемпиона промоушена в категории до 65 кг: Виталий «Бодрый» Бодров (6-1) против Асрора «Вожак» Акпарходжаева (4-2), смотрите онлайн видео всех боев турнира от 21 декабря 2021 года.

Асрор VS Бодров. Бой за пояс. Тимур Золотой. Джанго VS Филичкин

Коваленко VS Пулемётчик. Армеец VS Сушист. Хадис VS Хусейн бой за пояс