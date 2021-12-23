МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Канада – прямая трансляция 24.12.2021
В ночь с 23 на 24 декабря в Эдмонтоне (Канада) состоится товарищеский матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 24.12.2021 в 03:00 по московскому времени.
Молодёжный чемпионата мира по хоккею 2022 пройдет с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 в канадском Эдмонтоне.
Сборная России, свой первый матч на МЧМ-2022, проведет 27 декабря 2021 года с командой Швеции, см расписание игр сборной России на U20 чемпионате мира по хоккею 2022:
27 декабря 0:30 мск
Россия U20 — Швеция U20
28 декабря 0:30 мск
Россия U20 — Швейцария U20
30 декабря 0:30 мск
Словакия U20 — Россия U20
1 января 5:30 мск
США U20 — Россия U20
Все матчи сборной России, будут доступны на нашем сайте в прямом эфире!
Команды группового этапа МЧМ-2022 по хоккею
Хоккей Россия vs. Канада – прямой эфир
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