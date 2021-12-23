МЧМ по хоккею 2022: Россия vs. Канада – прямая трансляция 24.12.2021

В ночь с 23 на 24 декабря в Эдмонтоне (Канада) состоится товарищеский матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022, начало прямого эфира 24.12.2021 в 03:00 по московскому времени.

Молодёжный чемпионата мира по хоккею 2022 пройдет с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 в канадском Эдмонтоне.

Сборная России, свой первый матч на МЧМ-2022, проведет 27 декабря 2021 года с командой Швеции, см расписание игр сборной России на U20 чемпионате мира по хоккею 2022:

27 декабря 0:30 мск

Россия U20 — Швеция U20

28 декабря 0:30 мск

Россия U20 — Швейцария U20

30 декабря 0:30 мск

Словакия U20 — Россия U20

1 января 5:30 мск

США U20 — Россия U20

Все матчи сборной России, будут доступны на нашем сайте в прямом эфире!

Команды группового этапа МЧМ-2022 по хоккею





Хоккей Россия vs. Канада – прямой эфир

