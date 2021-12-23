Снукер: Championship League 2021 - прямая трансляция 23.12.2021
Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчи по профессиональному снукеру Championship League 2021. Начало прямого эфира 23.12.2021 в 14-00 и 19:30 по московскому времени.
23 декабря 2021 года, пройдут матчи:
Гэри Уилсон (0-0) Джек Лисовски - начало матча в 14:00 мск
Лу Нин (0-0) Райан Дэй - начало матча в 14:00 мск
Гэри Уилсон (0-0) Грэм Дотт - начало матча в 15:00 мск
Джо Перри (0-0) Райан Дэй - начало матча в 15:00 мск
Лу Нин (0-0) Грэм Дотт - начало матча в 16:00 мск
Джо Перри (0-0) Джек Лисовски - начало матча в 16:00 мск
Сяо Годун (0-0) Райан Дэй - начало матча в 17:00 мск
Лу Нин (0-0) Джек Лисовски - начало матча в 19:30 мск
Сяо Годун (0-0) Гэри Уилсон - начало матча в 19:30 мск
Сенчури:
Райан Дэй - 142, 122, 101
Джек Лисовски - 140
Сяо Годун - 140
Гэри Уилсон - 118, 111
Лу Нин - 111, 101
Джо Перри - 103
Снукер: трансляция 23.12.2021 в 14-00 мск
Снукер: трансляция 23.12.2021 в 19-30 мск