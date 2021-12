Снукер: Лига Чемпионов 2021 - прямая трансляция 21.12.2021

Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчей по профессиональному снукеру Championship League 2021. Начало онлайн трансляции 21.12.2021 в 19:30 по московскому времени.



21 декабря 2021 года, пройдут матчи:

Том Форд vs. Лян Вэньбо - начало в 14:00 мск

Чжоу Юэлун vs. Райан Дэй - начало в 14:00 мск

Том Форд vs. Гэри Уилсон - начало в 15:00 мск

Грэм Дотт vs. Райан Дэй - начало в 15:00 мск

Чжоу Юэлун vs. Гэри Уилсон - начало в 16:00 мск

Грэм Дотт vs. Лян Вэньбо - начало в 16:00 мск

Джек Лисовски vs. Райан Дэй - начало в 16:30 мск

Чжоу Юэлун vs. Лян Вэньбо - начало в 20:00 мск

Джек Лисовски vs. Том Форд - начало в 20:00 мск

