Снукер: Лига Чемпионов 2021 - прямая трансляция 21.12.2021
Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчей по профессиональному снукеру Championship League 2021. Начало онлайн трансляции 21.12.2021 в 19:30 по московскому времени.
21 декабря 2021 года, пройдут матчи:
Том Форд vs. Лян Вэньбо - начало в 14:00 мск
Чжоу Юэлун vs. Райан Дэй - начало в 14:00 мск
Том Форд vs. Гэри Уилсон - начало в 15:00 мск
Грэм Дотт vs. Райан Дэй - начало в 15:00 мск
Чжоу Юэлун vs. Гэри Уилсон - начало в 16:00 мск
Грэм Дотт vs. Лян Вэньбо - начало в 16:00 мск
Джек Лисовски vs. Райан Дэй - начало в 16:30 мск
Чжоу Юэлун vs. Лян Вэньбо - начало в 20:00 мск
Джек Лисовски vs. Том Форд - начало в 20:00 мск
Снукер: Championship League 2021: прямой эфир
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