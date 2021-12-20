Снукер: Лига Чемпионов 2021 - прямая трансляция 20.12.2021

Смотреть онлайн трансляцию и видео в записи матчей по профессиональному снукеру Championship League 2021. Начало прямого эфира 20.12.2021 в 19-20 по московскому времени.

20 декабря 2021 года, пройдут матчи:

Джек Лисовски - Грэм Дотт - начало в 20:00 мск

Том Форд - Райан Дэй - начало в 20:00 мск

Грэм Дотт - Гэри Уилсон - начало в 21:00 мск

Чжоу Юэлун - Том Форд - начало в 21:00 мск

Гэри Уилсон - Райан Дэй - начало в 22:00 мск

Джек Лисовски - Лян Вэньбо - начало в 22:00 мск

Снукер: Championship League 2021: прямой эфир