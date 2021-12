AMC Fight Nights 107 смотреть онлайн прямой эфир

20 декабря 2021 года, в столице Беларусии - Минске пройдет турнир AMC Fight Nights 107 Минский рубеж, начало прямой трансляции 20.12.2021 в 18-55 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой в полусреднем весе: россиянин Алексей Махно (25-7) сразится с Русланом Колодко (10-9) из Беларусии.

В со-главном поединке, восходящая звезда mma - Максим Буторин (19-4-1) встретится в октагоне с Хамзатом Чапановым (3-1) в рамках в полусредней категории.

Файткард AMC Fight Nights 107:

Алексей Махно vs. Руслан Колодко - 3 раунда по 5 минут, до 80.0 кг

Григорий Пономарев vs. Алиреза Сафара - 3 раунда по 5 минут, до 125 кг

Артём Земляков vs. Сергей Чмель - до 84.4 кг

Игорь Литошик vs. Сергей Хрисанов - до 84.4 кг

Артём Лукьянов vs. Руслан Сатиев - до 60.0 кг

Владислав Трусевич vs. Хамзат Чапанов - до 84.4 кг

Иван Семенюк Vs. Ильяс Езиев - до 63.0 кг

Денис Ашмаров vs. Расул Кадиев - до 77.6 кг

Камалутдин Гусейнов Vs. Артур Саетгареев - до 79.0 кг

Гайрат Усмонджанов vs. Станислав Клыбик - до 89.0 кг

