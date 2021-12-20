AMC Fight Nights 107 смотреть онлайн прямой эфир
20 декабря 2021 года, в столице Беларусии - Минске пройдет турнир AMC Fight Nights 107 Минский рубеж, начало прямой трансляции 20.12.2021 в 18-55 по московскому времени.
В главном поединке события, состоится бой в полусреднем весе: россиянин Алексей Махно (25-7) сразится с Русланом Колодко (10-9) из Беларусии.
В со-главном поединке, восходящая звезда mma - Максим Буторин (19-4-1) встретится в октагоне с Хамзатом Чапановым (3-1) в рамках в полусредней категории.
Файткард AMC Fight Nights 107:
Алексей Махно vs. Руслан Колодко - 3 раунда по 5 минут, до 80.0 кг
Григорий Пономарев vs. Алиреза Сафара - 3 раунда по 5 минут, до 125 кг
Артём Земляков vs. Сергей Чмель - до 84.4 кг
Игорь Литошик vs. Сергей Хрисанов - до 84.4 кг
Артём Лукьянов vs. Руслан Сатиев - до 60.0 кг
Владислав Трусевич vs. Хамзат Чапанов - до 84.4 кг
Иван Семенюк Vs. Ильяс Езиев - до 63.0 кг
Денис Ашмаров vs. Расул Кадиев - до 77.6 кг
Камалутдин Гусейнов Vs. Артур Саетгареев - до 79.0 кг
Гайрат Усмонджанов vs. Станислав Клыбик - до 89.0 кг
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