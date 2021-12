RCC 10: Михаил Рагозин vs Ясубей Эномото - all fights

18 декабря в Екатеринбурге проходил турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 10. В главным поединком события, стал бой-реванш между россиянином Михаилом Рагозиным (15-4) и Ясубеем Эномото (21-12) из Швейцарии.

Первый пондинок в 2019 году, завершился победой Ясубея Эномото. Вес бойцов перед вторым боем: Эномото - 83,90 кг, Рагозин -86,95 кг.



Кард турнира RCC 10

Основной кард

Ясубей Эномото (21-12) vs Михаил Рагозин (18-5)

Кьюнг Пьо Ким (9-2) vs Тимур Нагибин (18-6)

Милсон Кастро (дебют) vs Мамука Усубян (13-1) — кикбоксинг



Предварительный кард

Глайко Франк (22-6-1) vs Борис Медведев (12-2)

Виллиам Макарио (11-5) vs Шимон Смотрицкий (7-1)

Бруно Газани (67-7-1) vs Салимхан Ибрагимов (24-6-1) — кикбоксинг

Султан Муртазалиев (9-4-1) vs Кирилл Корнилов (11-0-1)

Эдер Соуза (19-7) vs Александр Маслов (8-1)

Нафи Билаковски (25-3-1) vs Владимир Кузьмин (16-1) — кикбоксинг

Рамазан Амиров (5-3-1) vs Александр Васильев (7-0-1)

RCC 10: Ragozin vs Enomoto. Nagibin vs Kim - все бои