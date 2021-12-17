Россия - Финляндия хоккей прямая трансляция 19.12.2021

19 декабря 2021 года, в Москве, в рамках Кубка Первого канала 2021 и второго этапа Евротура-2021-22, состоится матч Россия vs. Финляндия, начало прямого эфира 19.12.2021 в 15:30 по московскому времени.

Комментируют игру – Денис Казанский и эксперт – Игорь Ларионов.

15 16 и 18 декабря 2021 года, россияне под руководством главного тренера - Алексея Жамнова, одержали три победы в трех матчах:

Россия — Канада 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Швеция — Россия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Россия — Чехия 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

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