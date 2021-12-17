Россия - Чехия хоккей прямая трансляция 18.12.2021
18 декабря 2021 года, в рамках Кубка Первого канала и второго этапа Евротура-2021/22 , в Москве пройдет матч Россия - Чехия, начало прямого эфира 18.12.2021 в 15:30 по московскому времени.
Комментаторы матча – Денис Казанский и эксперт – Игорь Ларионов.
Сборная России по руководством Алексей Жамнова, на кубке Первого канала 2021 одержала две победы: 15 декабря на "ЦСКА Арена" переиграла сборную Канады со счетом 4:3 и 16 декабря россияне обыграли Шведов 1:0.
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Россия - Канада. Кубок Первого канала по хоккею 2021
Россия - Швеция. Кубок Первого канала по хоккею 2021
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