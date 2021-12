UFC Fight Night 199 Льюис vs. Дакас: прямая трансляция

С 18 на 19 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex, состоится турнир UFC Fight Night Lewis vs. Daukaus, еще известный как UFC Vegas 45. Начало турнира 19.12.21 в 00:10 мск.

В главном поединке события, пройдет бой в тяжелом весе: экс-претендент на титул чемпиона Деррик Льюис (25-8) сразится с не битым в UFC, талантливым проспектом - Крисом Дакасом (4-0). В рейтинге тяжеловесов Деррик Льюис занимает 3 строчку, Крис Дакас идет седьмым, несмотря на рейтинг, по мнению букмекеров, фаворитом главного боя UFC Vegas 45 является Крис Дакас.

Кард UFC Vegas 45 Lewis vs. Daukaus

Основной кард

Тяжёлый вес: Деррик Льюис (25-8, 1 NC ) vs Крис Дакас (12-3)

Полусредний вес: Стивен Томпсон (16-5-1) vs Белал Мухаммад (19-3, 1 NC )

Женский минимальный вес: Аманда Лемос (10-1-1 ) vs Анджела Хилл (13-10)

Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао (27-8 ) vs Рики Симон (18-3)

Лёгкий вес: Диего Феррейра (17-4 ) vs Матеуш Гамрот (19-1)

Полулёгкий вес: Каб Свонсон (27-12 ) vs Даррен Элкинс (26-9).

Предварительный кард

Средний вес: Дастин Стольцфус (13-3 ) vs Джеральд Мёршарт (33-14 )

Легчайший вес: Раони Барселос (16-2 ) vs Виктор Генри (21-5 )

Тяжёлый вес: Джастин Тафа (4-3 ) vs Харри Хансакер (7-4 )

Женский наилегчайший вес: Сижара Ибэнкс (7-6 ) vs Мелисса Гатто (7-0-2 )

Полулёгкий вес: Чарльз Жорден (11-4-1) vs Андре Эвелл (17-8 )

Женский полулёгкий вес: Ракэль Пеннингтон (12-8 ) vs Мэйси Чиассон (7-1)

Тяжёлый вес: Дон'Тэйл Майес (8-4) vs Джош Парисян (14-4)

Лёгкий вес: Джордан Лавитт (8-1 ) vs Мэтт Сейлес (8-3).

