ACA 134: смотреть онлайн трансляцию

17 декабря 2021 года в Краснодаре (Россия) состоится турнир ACA 134 Кошкин - Багов, начало события 17.12.2021 в 16:45 msk.

В главном поединке турнира, пройдет бой в полусреднем весе: бывший чемпион ACA в легком весе - Али Багов (30-11) встретится в октагоне с техничным ударником Андреем Кошкиным (21-7).

В со-главном событии ACA 134, пройдет поединок в легком весе: опытный Джихад Юнусов (19-5) сразится с не имеющим поражений Исламом Омаровым (10-0).

Интересным и захватывающим обещает быть бой россиянина Венера Галиева против Артёма Дамковского из Беларуси.

Кард / бои ACA 134

Главный кард:

Али Багов — Андрей Кошкин

Джихад Юнусов — Ислам Омаров

Артем Дамковский — Венер Галеев

Хусейн Халиев — Александр Бутенко

Диего Брандао — Алексей Полпудников

Предварительный кард:

Плеер 1

Плеер 2