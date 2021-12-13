ACA 134: смотреть онлайн трансляцию

17 декабря 2021 года в Краснодаре (Россия) состоится турнир ACA 134 Кошкин - Багов, начало события 17.12.2021 в 16:45 msk.

В главном поединке турнира, пройдет бой в полусреднем весе: бывший чемпион ACA в легком весе - Али Багов (30-11) встретится в октагоне с техничным ударником Андреем Кошкиным (21-7).

В со-главном событии ACA 134, пройдет поединок в легком весе: опытный Джихад Юнусов (19-5) сразится с не имеющим поражений Исламом Омаровым (10-0).
Интересным и захватывающим обещает быть бой россиянина Венера Галиева против Артёма Дамковского из Беларуси.

Кард / бои ACA 134
Главный кард:
Али Багов — Андрей Кошкин
Джихад Юнусов — Ислам Омаров
Артем Дамковский — Венер Галеев
Хусейн Халиев — Александр Бутенко
Диего Брандао — Алексей Полпудников

Предварительный кард:


Плеер 1


Плеер 2


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