UFC 269 Оливейра - Порье: дата, кард, трансляция
В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир UFC 269 Oliveira vs. Poirier, начало турнира 12.12.21 в 02:15 мск.
В главном поединке события, пройдет титульный бой в легком весе: чемпион, бразилец Чарльз Оливейра (31-8 1) защищает свой пояс от американца Дастина Порье (28-6 1). В данном бою, по мнению букмекеров, фаворит - бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
В со-главном событии UFC 269, пройдет женский титульный бой в легчайшем весе: чемпионка, Аманда Нуньес (21-4) из Бразилии сразится с американкой Джулианн Пенья (10–4), где явным и бесспорным лидером и фаворитом является бразильянка.
В рамках UFC 269, проведут поединки известные и звездные бойцы UFC: Коди Гарбрандт, Сантьяго Понзиниббио, Тай Туиваса, Доминик Крус.
Кард / бои UFC 269 Oliveira vs. Poirier:
Основной кард
Легкий вес, титульный бой: Чарльз Оливейра – Дастин Порье
Женщины, легчайший вес, титульный бой: Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
Полусредний вес: Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
Легчайший вес: Раулиан Пайва – Шон О’Мэлли
Предварительный кард
Полулегкий вес: Джош Эмметт – Дэн Иге
Легчайший вес: Педро Муньос – Доминик Крус
Тяжелый вес: Аугусто Сакаи – Тай Туиваса
Средний вес: Джордан Райт – Бруно Силва
Наилегчайший вес: Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Полулегкий вес: Райан Холл – Дэррик Миннер
Легчайший вес: Рэнди Коста – Тони Келли
Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Присцила Кашуэйра
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