UFC 269 Оливейра - Порье: дата, кард, трансляция

В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир UFC 269 Oliveira vs. Poirier, начало турнира 12.12.21 в 02:15 мск.

В главном поединке события, пройдет титульный бой в легком весе: чемпион, бразилец Чарльз Оливейра (31-8 1) защищает свой пояс от американца Дастина Порье (28-6 1). В данном бою, по мнению букмекеров, фаворит - бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

В со-главном событии UFC 269, пройдет женский титульный бой в легчайшем весе: чемпионка, Аманда Нуньес (21-4) из Бразилии сразится с американкой Джулианн Пенья (10–4), где явным и бесспорным лидером и фаворитом является бразильянка.

В рамках UFC 269, проведут поединки известные и звездные бойцы UFC: Коди Гарбрандт, Сантьяго Понзиниббио, Тай Туиваса, Доминик Крус.

Кард / бои UFC 269 Oliveira vs. Poirier:

Основной кард

Легкий вес, титульный бой: Чарльз Оливейра – Дастин Порье

Женщины, легчайший вес, титульный бой: Аманда Нуньес – Джулианна Пенья

Полусредний вес: Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио

Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт

Легчайший вес: Раулиан Пайва – Шон О’Мэлли

Предварительный кард

Полулегкий вес: Джош Эмметт – Дэн Иге

Легчайший вес: Педро Муньос – Доминик Крус

Тяжелый вес: Аугусто Сакаи – Тай Туиваса

Средний вес: Джордан Райт – Бруно Силва

Наилегчайший вес: Алекс Перес – Мэтт Шнелл

Полулегкий вес: Райан Холл – Дэррик Миннер

Легчайший вес: Рэнди Коста – Тони Келли

Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Присцила Кашуэйра

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UFC 269: Оливейра vs Порье - Обратный отсчет