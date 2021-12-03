ACA 133 прямая трансляция

С 4 на 5 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге пройдет турнир АСА 133: Бимарзаев vs Лима, начало трансляции 5.12.2021 в 01:45 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой топовых бойцов в полулегком весе (66,2 кг): Элисмар Лима (24-9-1) из Бразилии встретится в октагоне с Апти Бимарзаевым (18-2-0) выступающим за Белоруссию.

Изначально, главным событием ACA 133 должен быть титульный поединок в полутяжелом весе Магомедов — Матевосян, по причине болезни Муслима Магомедова, бой был перенесен на неопределенный срок.

Кард ACA 133:

Основной кард

Элисмар Лима (24-9-1) — Апти Бимарзаев (18-2-0) — полулегкий вес 66,2 кг

Валерий Мясников (14-2-2) — Рене Пессоа (24-7-0) — средний вес 84,4 кг

Никита Чистяков (12-7-1) — Майкон Силван (16-5-0) — легчайшая категория 61,7 кг

Карлос Агусту (19-3-0) — Абдул-Рахман Темиров (14-6-0) — легкий вес 70,8 кг

Предварительный кард

Мамуржон Хамдамов (10-2-0) — Тилек Машрапов (10-5-0) — полусредний вес 77,6 кг

Вагнер Прадо (16-5-1) — Эльхан Мусаев (7-1-0) — тяжелый вес 120,0 кг

Ахмед Мусакаев (9-2-0) — Франсиско Де Лима Мачиель (16-5-1) — легчайшая категория 61,7 кг

Горан Рельич (20-9-0) — Даврбек Исаков (20-13-0) — полутяжелый вес 93,4 кг

Анатолий Бойко (6-1-0) — Бай-Али Шаипов (7-1-0) — полусредний дивизион 77, 6кг

Камиль Онищук (8-1-0) — Владимир Федин (18-7-0) — полутяжелая весовая категория 93,4 кг

АСА 133 - трансляция (начало 01:45)



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