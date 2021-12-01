Теннис Россия - Швеция. Кубок Дэвиса 2021 смотреть онлайн

2 декабря 2021 состоится матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2021, между сборными России и Швеции, начало прямой трансляции 2.12.2021 в 18-00 по московскому времени.

Сборная России в составе: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин, обыграв Испанию, вышла в четвертьфинал с 1-го места в группе.

Победитель матча Россия - Швеция, в 1/2 финала встретится со сборной Германии, которая обыграла команду Великобритании со счетом 2:0.

Мы предоставляем плеер или ссылку на прямую онлайн трансляцию, которую возможно смотреть не только с компьютера, но и с мобильного телефона или другого устройства Android или iOS.

Теннис онлайн Кубок Дэвиса 2021 онлайн трансляция