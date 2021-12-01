Bellator 272 смотреть онлайн прямой эфир

С 3 на 4 декабря 2021 года, в Анкасвилле, США, состоится турнир Bellator 272 Pettis vs. Horiguchi, начало прямой трансляции 4.12.2021 в 03-00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет титульный бой в легчайшем весе: чемпион, американец Серхио Петтис (21-5) защищает свой пояс от бывшего чемпиона категории - Киоджи Хоригучи (29-3) из Японии, который сам отказался от титула в 2019 году в связи с травмой.

Кард Bellator 272:

Серджио Петтис vs. Киоджи Хоригучи

Эммануэль Санчес vs. Джереми Кеннеди

Кайл Кратчмер vs. Оливер Энкамп

Джей Джей Уилсон vs. Альфи Дэвис

Джош Хилл vs. Джаред Скоггинс

Леван Чохели vs. Винишиус де Хесус

Джорнел Луго vs. Томми Эспиноза

Киллис Мота vs. Майк Хэмил

Александр Шаблий vs. Бобби Кинг

Кай Камака третий vs. Джон де Хесус

Дэн Морет vs. Рикардо Сейшас

Джонни Эблин vs. Коллин Хакбоди

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