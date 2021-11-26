Кубок Дэвиса 2021 смотреть онлайн прямой эфир
Финальная стадия Кубка Дэвиса 2021, стартовала 25 ноября и завершиться 5 декабря. 29 ноября определись все четвертьфиналисты, которые сыграют:
29 ноября: Италия — Хорватия. Начало в 18-00 мск,
30 ноября: Великобритания — Германия. Начало в 18-00 мск,
1 декабря: Сербия — Казахстан. Начало в 18-00 мск,
2 декабря: Россия — Швеция. Начало в 18-00 мск.
Полуфинальные матчи состоятся 3 и 4 декабря в 18-00 мск, финал Кубка Дэвиса 2021 пройдет 5 декабря в 18-00 мск.
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Кубок Дэвиса 2021 прямая трансляция
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