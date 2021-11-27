Керлинг. Чемпионат Европы 2021: Финал - прямая трансляция

27 ноября 2021 года в Норвежском Лиллехаммере на женском Чемпионате Европы 2021 по кёрлингу состоится финальный матч мужду сборными Шотландия и Швеция, начало прямого эфира 27.11.2021 в 14-30 мск. Смотрите кёрлинг в прямом эфире и в записи!

46-й чемпионат Европы по кёрлингу - European Curling Championships 2021 проходит с 20 по 27 ноября 2021 года в Лиллехаммере, финалисты чемпионата, сборная Шотландии в полуфинале переиграла команду Германии, сборная Швеции в 1/2 финала обыграла сборную России.

Матч за 3-е место, Россия - Германия, смотрите по ссылке >>>

ЧЕ по Керлингу 2021: Финал - трансляция

