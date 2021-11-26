Керлинг. Чемпионат Европы 2021: Россия vs. Германия - трансляция

Смотреть онлайн видео полного матча женского Чемпионат Европы 2021 по кёрлингу: 26 ноября 2021 года, сборная России играет со сборной Германии в матче за 3-е место.

Россиянки не смогли пробиться в финал, 25 ноября они уступили сборной Швеции в упорной борьбе со счетом 5:4. Немецкая сборная уступила команде Шотландии со счетом 7:4.



На ЧЕ 2021 российскую сборную выступают: Екатерина Кузьмина, Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Мария Комарова.

ЧЕ по Керлингу 2021: Россия vs. Германия - трансляция