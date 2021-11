AMC Fight Nights 106 смотреть онлайн прямой эфир

27 ноября 2021 года, в Сыктывкаре (Россия) пройдет турнир в честь 100 летия республики Коми - AMC Fight Nights 106. Начало прямой трансляции 27.11.2021 в 19-00 мск.

Главным событием AMC Fight Nights 106 станет бой в тяжелом весе: Александр Емельяненко (28-8-1) вышедший на замену заболевшего Вячеслава Василевского, сразится с бразильцем Марсио Сантосом (16-6).

Кард / бои AMC Fight Nights 106:

Александр Емельяненко VS Марсио Сантос

Максим Буторин VS Владимир Мигович

Олег Косинов VS Артур Пронин

Шарабутдин Магомедов VS Йоэль дос Сантос

Ахмад Гасанов VS Виктор Вечерин

Элтун Мамедов VS Инал Хасбулатов

Александр Гребнев VS Артем Ямщитов

Никита Бурчак VS Александр Пискун





AMC Fight Nights 106 - прямая трансляция

