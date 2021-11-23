Керлинг: Россия vs. Эстония - прямая трансляция 25 ноября
На женском Чемпионате Европы 2021 по кёрлингу, проходящим в Лиллехаммере (Норвегия) 25 ноября 2021 года, сборная России играет против Эстонии, начало прямого эфира 25.11.2021 в 10:00 по московскому времени.
На женская сборная России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой на ЧЕ 2021 выступает в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
24 ноября Россиянки приведет последние матчи Группового этапа, против команд Эстонии и Турции, имея хорошие шансы на выход в 1/2 финала. Предыдущие матчи сборной России по Кёрлингу:
20 ноября
Россия – Шотландия – 4:7
Россия – Швеция – 6:5
21 ноября
Россия – Дания – 7:3
22 ноября
Россия – Швейцария – 6:10
Россия – Чехия – 9:2
23 ноября
Россия – Германия – 7:4
Россия – Италия – 7:5
ЧЕ по Керлингу 2021: Россия vs. Эстония - прямая трансляция
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