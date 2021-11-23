Керлинг: Россия vs. Эстония - прямая трансляция 25 ноября

На женском Чемпионате Европы 2021 по кёрлингу, проходящим в Лиллехаммере (Норвегия) 25 ноября 2021 года, сборная России играет против Эстонии, начало прямого эфира 25.11.2021 в 10:00 по московскому времени.

На женская сборная России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой на ЧЕ 2021 выступает в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

24 ноября Россиянки приведет последние матчи Группового этапа, против команд Эстонии и Турции, имея хорошие шансы на выход в 1/2 финала. Предыдущие матчи сборной России по Кёрлингу:

20 ноября

Россия – Шотландия – 4:7

Россия – Швеция – 6:5



21 ноября

Россия – Дания – 7:3



22 ноября

Россия – Швейцария – 6:10

Россия – Чехия – 9:2



23 ноября

Россия – Германия – 7:4

Россия – Италия – 7:5





ЧЕ по Керлингу 2021: Россия vs. Эстония - прямая трансляция