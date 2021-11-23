Керлинг. Чемпионат Европы 2021: прямая трансляция 1/2 финала
25 ноября 2021 года в Норвежском Лиллехаммере на женском Чемпионате Европы 2021 по кёрлингу пройдут полуфинальные матчи, начало прямого эфира 25.11.2021 в 22-00 по московскому времени.
В случае выхода сборной России из группы, прямая трансляция полуфинального матча с участием сборной России, будет доступна на этой странице.
Напомним, по итогом группового турнира, три первые команды выйдут в плей-офф, команда занявшее первое место в группе, получает путевку в 1/2 финала - напрямую. Сборная России, занимает второе место в группе и имеет хорошие шансы на выход в 1/2 финала.
На ЧЕ 2021 российскую сборную выступают: Екатерина Кузьмина, Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Мария Комарова.
ЧЕ по Керлингу 2021: 1/2 финала - прямая трансляция
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