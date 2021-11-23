Керлинг: Россия vs. Италия - прямая трансляция 23 ноября 2021

Смотреть в прямом эфире и записи матч сборных России и Италии на Чемпионате Европы 2021 по кёрлингу, начало трансляции 23.11.2021 в 21-00 мск.

В Норвежском Лиллехаммере с 20 по 27 ноября 2021 года пройдет женский чемпионат Европы 2021 по керлингу:

На 23 ноября 2021 года, сборная России проводит свой 4 матч, при 2-х победах и 1 поражении, занимая 2-е место в группе А. По итогом группового турнира три лучшие команды выйдут в плей-офф, команда занявшее первое место в группе, напрямую получает путевку в 1/2 финала, который состоится 25 ноября и будет доступен на нашем сайте.

Состав сборной России на Чемпионате Европы 2021: Екатерина Кузьмина, Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Мария Комарова.

ЧЕ по Керлингу 2021: Россия vs. Италия - прямая трансляция