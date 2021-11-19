Медведев – Зверев: прямой эфир 21 ноября ATP Турин 2021
Смотреть онлайн финальный матч Итогового чемпионата ATP – 2021: россиянин Даниил Медведев против немца Александра Зверева. Начало прямой трансляции 21.11.2021 в 19-00 мск.
В полуфинале Nitto ATP Finals 2021, 20 ноября, вторя ракетка мира Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда, третья ракетка - Александр Зверев переиграл первую ракетку мира - Новака Джоковича.
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