Снукер: Чемпион чемпионов. Прямая трансляция 21 ноября 2021

Смотреть онлайн видео финального дня турнира по профессиональном снукеру Champion of Champions 2021, который с пройдет 15 по 21 ноября в Болтоне (Англия).

В событии приняли участие лучших 16 снукеристов по приглашениям, которые определились по победам в турнирах, прошедших после Чемпионата чемпионов 2020 года.

В первом полуфинале, до 6-ти побед, играли Джадд Трамп и Кайрен Уилсон, параллельно проходящем втором полуфинале - Янь Бинтао играет против Джона Хиггинса.

Прямая трансляция начнется 21 ноября 2021 года в 22:00 по Московскому времени.

Бильярд. Снукер. Champion of Champions - трансляция