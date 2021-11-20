Снукер: Чемпион чемпионов. Прямая трансляция 21 ноября 2021
Смотреть онлайн видео финального дня турнира по профессиональном снукеру Champion of Champions 2021, который с пройдет 15 по 21 ноября в Болтоне (Англия).
В событии приняли участие лучших 16 снукеристов по приглашениям, которые определились по победам в турнирах, прошедших после Чемпионата чемпионов 2020 года.
В первом полуфинале, до 6-ти побед, играли Джадд Трамп и Кайрен Уилсон, параллельно проходящем втором полуфинале - Янь Бинтао играет против Джона Хиггинса.
Прямая трансляция начнется 21 ноября 2021 года в 22:00 по Московскому времени.
Бильярд. Снукер. Champion of Champions - трансляция
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