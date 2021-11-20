Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли - видео боя
Смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг), который походил в Манчестере (США) с 19 на 20 ноября 2021 года. Чемпион, не имеющий поражений американец Деметриус Андраде (30-0, 18 KO) защищает свой титул от претендента из Ирландии - Джейсона Куигли (19-1, 14 KO).
Деметриус Андраде - Джейсон Куигли / Andrade vs. Quigley
Похожие материалы:
Следующие:
Предыдущие:
- Снукер: Чемпион чемпионов - Прямая трансляция 20 ноября 2021 - 19/11/2021
- Снукер: Чемпион чемпионов. Прямая трансляция 19 ноября 2021 - 19/11/2021
- ACA 132 смотреть онлайн - 18/11/2021
- Кид Галахад vs. Кико Мартинес - видео боя - 14/11/2021
- UFC Вегас 42: Холловэй vs Родригес - смотреть онлайн - 12/11/2021