Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли - видео боя

Смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг), который походил в Манчестере (США) с 19 на 20 ноября 2021 года. Чемпион, не имеющий поражений американец Деметриус Андраде (30-0, 18 KO) защищает свой титул от претендента из Ирландии - Джейсона Куигли (19-1, 14 KO).

Деметриус Андраде - Джейсон Куигли / Andrade vs. Quigley