Снукер: Чемпион чемпионов - Прямая трансляция 20 ноября 2021

Смотрите в прямом эфире, турнир по профессиональном снукеру Champion of Champions 2021, который с 15 по 21 ноября, проходит в Болтоне (Англия).

В турнире принимают участие 16 снукеристов, в первую очередь это победители важных турниров после Чемпионата чемпионов 2020 года. Сегодня на Чемпион Чемпионов 2021 начинается стадия полуфиналов. В первом матче сыграют Джадд Трамп и Кайрен Уилсон — в матче до 6-ти побед, во втором полуфинале, который пройдет параленьно — Янь Бинтао играет против Джона Хиггинса!

Прямая трансляция начнется 20 ноября 2021 года в 22:00 МСК.

Бильярд. Снукер. Champion of Champions - трансляция