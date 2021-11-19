Снукер: Чемпион чемпионов. Прямая трансляция 19 ноября 2021

Смотреть онлайн, турнир по профессиональном снукеру Champion of Champions 2021, который с 15 по 21 ноября проходит в Болтоне (Англия).

В турнире приняли участие лучших 16 снукеристов, такие как Джадд Трамп, Кайрен Уилсон, Янь Бинтао, Джон Хиггинс, которые были приглашены и определились по победам в турнирах, прошедших после Чемпионата чемпионов 2020 года.

Прямая трансляция начнется 19 ноября 2021 года в 21:50 (Москва, Минск).

Бильярд. Снукер. Champion of Champions - трансляция