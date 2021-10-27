ACA 132 смотреть онлайн прямой эфир
19 ноября в Минске (Беларусь) пройдет турнир ACA 132 Джонсон - Вахаев, начало трансляции 19.11.2021 в 18:00 мск.
В главном поединке событии, состоится бой за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе: чемпион, американец Тони Джонсон (15-5-1) сразится с россиянином Мухуматом Вахаевым (10-4-1). Накануне поединка Тони и Мухумат успели подраться во время предматчевого интервью, см видео.
Кард ACA 132:
Тони Джонсон (США) — Мухумат Вахаев (Россия)
Денис Смолдарев (Эстония) — Михал Мартинек (Чехия)
Беслан Исаев (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)
Никола Дипчиков (Болгария) — Крис Ханикатт (США)
Леван Макашвили (США) — Хердесон Батиста (Бразилия)
Андрей Калечиц (Беларусь) — Герман Барсегян (Армения)
Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Жосиель Сильва (Бразилия)
Дэниель Джеймс (США) — Рафаэль Песоа (Бразилия)
Хасейн Шайхаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия)
Адлан Батаев (Россия) — Лукаш Копера (Польша)
Раул Тутараули (Грузия) — Витезслав Райнох (Чехия)
Важа Циптаури (Грузия) — Дмитрий Романов (Беларусь).
(кард уточняется)
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