ACA 132 смотреть онлайн прямой эфир

19 ноября в Минске (Беларусь) пройдет турнир ACA 132 Джонсон - Вахаев, начало трансляции 19.11.2021 в 18:00 мск.

В главном поединке событии, состоится бой за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе: чемпион, американец Тони Джонсон (15-5-1) сразится с россиянином Мухуматом Вахаевым (10-4-1). Накануне поединка Тони и Мухумат успели подраться во время предматчевого интервью, см видео.

Кард ACA 132:

Тони Джонсон (США) — Мухумат Вахаев (Россия)

Денис Смолдарев (Эстония) — Михал Мартинек (Чехия)

Беслан Исаев (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)

Никола Дипчиков (Болгария) — Крис Ханикатт (США)

Леван Макашвили (США) — Хердесон Батиста (Бразилия)

Андрей Калечиц (Беларусь) — Герман Барсегян (Армения)

Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Жосиель Сильва (Бразилия)

Дэниель Джеймс (США) — Рафаэль Песоа (Бразилия)

Хасейн Шайхаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия)

Адлан Батаев (Россия) — Лукаш Копера (Польша)

Раул Тутараули (Грузия) — Витезслав Райнох (Чехия)

Важа Циптаури (Грузия) — Дмитрий Романов (Беларусь).

(кард уточняется)

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