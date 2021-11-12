UFC Вегас 42: Холловэй vs Родригес - смотреть онлайн

В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, проходил турнир UFC Fight Night 197: Holloway vs. Rodriguez, так же известный как UFC on ESPN+ 55, начало турнира 13.11.21 в 22:00 мск.

В главном событии UFC Вегас 42, состоялся бой топовых бойцов в полулегком весе: любимец публики и N1 рейтинга полулегковесов - Макс Холлоуэй (22-6) сразится с третьим номером - мексиканцем Яиром Родригесом (13-2).

Кард / бои UFC Fight Night: Holloway vs. Rodriguez

Основной кард
Макс Холлоуэй vs.  Яир Родригес — полулёгкий вес
Бэн Ротуэлл  vs.  Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес
Фелисия Спенсер  vs.  Ли Летсон — женский полулёгкий вес
Мигель Баеза  vs.  Кэлинн Уильямс — полусредний вес
Сонг Ядонг  vs.   Хулио Арсе — легчайший вес.

Предварительный кард
Тьяго Мойзес  vs.   Йоэль Альварес — лёгкий вес
Синтия Калвилло  vs.  Андреа Ли  — женский наилегчайший вес
Шон Вудсон  vs.  Коллин Энглин — полулёгкий вес
Кортни Кейси  vs.  Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес
Марк Диакеси  vs.  Рафаэль Алвес — лёгкий вес
Кеннеди Нзечакву  vs.  Да Ун Джанг — полутяжёлый вес

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UFC Fight Night 197 Холловэй vs Родригес - highlights

 

Holloway vs. Rodriguez

 

 

 

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