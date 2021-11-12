UFC Вегас 42: Холловэй vs Родригес - смотреть онлайн

В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, проходил турнир UFC Fight Night 197: Holloway vs. Rodriguez, так же известный как UFC on ESPN+ 55, начало турнира 13.11.21 в 22:00 мск.

В главном событии UFC Вегас 42, состоялся бой топовых бойцов в полулегком весе: любимец публики и N1 рейтинга полулегковесов - Макс Холлоуэй (22-6) сразится с третьим номером - мексиканцем Яиром Родригесом (13-2).

Кард / бои UFC Fight Night: Holloway vs. Rodriguez

Основной кард

Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес — полулёгкий вес

Бэн Ротуэлл vs. Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес

Фелисия Спенсер vs. Ли Летсон — женский полулёгкий вес

Мигель Баеза vs. Кэлинн Уильямс — полусредний вес

Сонг Ядонг vs. Хулио Арсе — легчайший вес.



Предварительный кард

Тьяго Мойзес vs. Йоэль Альварес — лёгкий вес

Синтия Калвилло vs. Андреа Ли — женский наилегчайший вес

Шон Вудсон vs. Коллин Энглин — полулёгкий вес

Кортни Кейси vs. Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес

Марк Диакеси vs. Рафаэль Алвес — лёгкий вес

Кеннеди Нзечакву vs. Да Ун Джанг — полутяжёлый вес

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UFC Fight Night 197 Холловэй vs Родригес - highlights



Holloway vs. Rodriguez