Bellator 271 смотреть онлайн прямой эфир

В ночь с 12 на 13 ноября 2021 года в Холливуде, США, пройдет турнир Bellator 271 Киборг vs Кавана, начало трансляции 13.11.2021 в 02:00 msk.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпионки Bellator в полулегком весе: Кристина «Киборг» Джустино (24-2) из Бразилии сразится с Шинейд Кавана (7-4) из Ирландии.

Кард Bellator 271 Cyborg vs. Kavanagh:

Основной кард

Кристина «Киборг» Джустино (ч) - Шинейд Кавана

Тайрелл Форун - Линтон Васселл

Джастин Гонсалес - Аарон Пико

Арлин Бленкоу - Пэм Соренсон

Раким Кливленд - Стив Моури

Предварительный кард

Бруна Эллен - Дезире Янез

Роман Фаральдо - Роберт Тернквест

Колтон Хэмм - Коди Лоу

Валери Лореда - Тейлор Тернер

Джордан Ньюман - Шейн О'Ши

Итан Хьюз - Махмуд Себи

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