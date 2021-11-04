UFC 268 смотреть онлайн

С 6 на 7 ноября 2021 года в Нью-Йорке, США состоится турнир UFC 268 Усман vs. Ковингтон 2, начало турнира 07.11.21 в 01:30 msk.

В главном поединке события, пройдет титульный бой-реванш в полусреднем весе: обладатель пояса UFC - Камару Усман (19-1) встретится в октагоне с Колби Ковингтоном (16-2).

В со-главном событии, пройдет еще один титульный бой-реванш в первом наилегчайшем весе: Роуз Намаюнас защищает пояс от Вейли Жан. Как и всегда, ожидается интересный поединок в легком весе, между Джастином Гэтжи (22-3) и Майклом Чэндлером (22-6).

Кард 268 Usman vs. Covington 2:

Главный кард:

Полусредний вес, титульный бой: Камару Усман – Колби Ковингтон

Женщины, титульный бой: Роуз Намаюнас – Вейли Жан

Легкий вес: Джастин Гэтжи – Майкл Чэндлер

Легчайший вес: Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Полулегкий вес: Шейн Бургос – Билли Куарантильо



Предварительный кард:

Легкий вес: Эл Яквинта – Бобби Грин

Средний вес: Алекс Перейра – Андреас Михайлидис

Средний вес: Эдмен Шахбазян – Нассурдин Имавов

Полусредний вес: Йен Гарри – Джордан Уильямс

Тяжелый вес: Джан Вилланте – Крис Барнетт

Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джон Аллан

Полулегкий вес: Мельсик Багдасарян – Ти Джей Ларами

Наилегчайший вес: Карлос Вергара – Оди Осборн

Предлагаем вашему вниманию:

UFC 268 Usman vs. Covington 2 - highlights



Джастин Гэтжи – Майкл Чэндлер

Камару Усман – Колби Ковингтон 2

Роуз Намаюнас – Вейли Жан