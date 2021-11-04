UFC 268 смотреть онлайн
С 6 на 7 ноября 2021 года в Нью-Йорке, США состоится турнир UFC 268 Усман vs. Ковингтон 2, начало турнира 07.11.21 в 01:30 msk.
В главном поединке события, пройдет титульный бой-реванш в полусреднем весе: обладатель пояса UFC - Камару Усман (19-1) встретится в октагоне с Колби Ковингтоном (16-2).
В со-главном событии, пройдет еще один титульный бой-реванш в первом наилегчайшем весе: Роуз Намаюнас защищает пояс от Вейли Жан. Как и всегда, ожидается интересный поединок в легком весе, между Джастином Гэтжи (22-3) и Майклом Чэндлером (22-6).
Кард 268 Usman vs. Covington 2:
Главный кард:
Полусредний вес, титульный бой: Камару Усман – Колби Ковингтон
Женщины, титульный бой: Роуз Намаюнас – Вейли Жан
Легкий вес: Джастин Гэтжи – Майкл Чэндлер
Легчайший вес: Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Полулегкий вес: Шейн Бургос – Билли Куарантильо
Предварительный кард:
Легкий вес: Эл Яквинта – Бобби Грин
Средний вес: Алекс Перейра – Андреас Михайлидис
Средний вес: Эдмен Шахбазян – Нассурдин Имавов
Полусредний вес: Йен Гарри – Джордан Уильямс
Тяжелый вес: Джан Вилланте – Крис Барнетт
Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джон Аллан
Полулегкий вес: Мельсик Багдасарян – Ти Джей Ларами
Наилегчайший вес: Карлос Вергара – Оди Осборн
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UFC 268 Usman vs. Covington 2 - highlights
Джастин Гэтжи – Майкл Чэндлер
Камару Усман – Колби Ковингтон 2
Роуз Намаюнас – Вейли Жан